SCOR : nomme Laurent Rousseau comme DGA de SCOR Global P&C

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SCOR annonce la nomination de Laurent Rousseau au poste de Directeur Général Adjoint de SCOR Global P&C ainsi que son arrivée au sein du Comité exécutif du groupe à compter du 1er avril 2018. Dans ses nouvelles fonctions, il aura la charge des activités de Spécialités et de SCOR Business Solutions. Laurent Rousseau, actuellement Directeur de la souscription des traités de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, a occupé des fonctions de conseil, de stratégie et de souscription depuis son entrée dans le Groupe en 2010.Laurent Rousseau remplace Benjamin Gentsch, qui quitte SCOR à compter du 1er avril 2018. Benjamin Gentsch a occupé les fonctions de CEO de SCOR Switzerland AG et de Directeur Général Adjoint de SCOR Global P&C pendant plus de 10 ans, contribuant de façon substantielle au développement et à la performance de l'activité Dommages de SCOR.Douglas Lacoss, actuellement Chief Reserving Actuary de SCOR Global P&C, est promu Directeur de la souscription des traités de SCOR Global P&C pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, en remplacement de Laurent Rousseau.Ecaterina Nisipasu, actuellement Responsable de la modélisation actuarielle, est promue Head of Reserving, Capital Modelling & Risk Management de SCOR Global P&C. Elle remplace notamment Douglas Lacoss dans ses fonctions de Chief Reserving Actuary de SCOR Global P&C.Andreas Frank succède à Benjamin Gentsch en tant que CEO de SCOR Switzerland AG et de SCOR Holding (Switzerland) AG. Andreas Frank occupe actuellement les fonctions de Directeur financier de SCOR Switzerland AG et de CEO de SCOR Services Switzerland AG.