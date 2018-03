SCOR : réussit un placement novateur de USD 625 millions de titres super subordonnés Tier 1, à des conditions très favorables

SCOR a émis avec succès des titres obligataires « Regulation S » super subordonnés à durée indéterminée pour un montant de USD 625 millions. C'est la première émission de titres Tier 1 en USD assortis d'un mécanisme de réduction du principal, procurant au Groupe une flexibilité financière maximale et des fonds propres de la qualité la plus élevée pour un instrument de dette.

SCOR envisage d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour financer les besoins généraux du Groupe. SCOR confirme également son intention, à ce jour et sous réserve des conditions du marché et de l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle, de rembourser, en utilisant les fonds de cette nouvelle émission, la ligne de CHF 315 millions ainsi que la ligne CHF 250 millions de titres subordonnés à durée indéterminée précédemment émis et dont les dates de remboursement anticipé sont respectivement juin et novembre 2018.

Le taux d'intérêt de ce nouveau placement en USD a été fixé à 5,25% (jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 13 mars 2029). Il sera révisé tous les 5 ans à compter de cette date, et porté au taux des bons du trésor américain (« US Treasuries ») à cinq ans majoré de 2,37 % (pas de « step up »).

Le montant nominal et le taux d'intérêt de cette émission ont été échangés en euros sur une durée de 11 ans au taux de 2,95 %, correspondant à une marge de 177 points de base au-dessus du taux mid-swap Euro 11 ans.

Le règlement-livraison des titres devrait intervenir le 13 mars 2018. Les fonds provenant de l'émission devraient entrer dans la constitution du capital réglementaire Tier 1 de SCOR, conformément aux règles et standards réglementaires applicables, et être considérés comme du capital par les modèles d'évaluation des agences de notation.

Les titres devraient être notés A- par Standard & Poor's.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Le succès du placement en USD effectué aujourd'hui, sursouscrit plus de 4 fois, témoigne de la qualité et de la solidité de la signature de SCOR sur le marché du crédit. Cette émission, qui offre la qualité de fonds propres la plus élevée pour un instrument de dette, nous permet de garantir un financement à long terme à des conditions avantageuses et démontre la capacité du Groupe à poursuivre une politique de gestion du capital active et innovante. SCOR est fier d'avoir effectué ce placement novateur sur le marché USD Tier 1, qui lui permet d'optimiser sa structure et sa flexibilité financières, et d'apporter un soutien à la croissance organique future du Groupe. »