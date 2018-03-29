Scor : Laurent Rousseau DG adjoint de Scor Global P&C, membre du Comex

29 mars (Reuters) - Scor annonce jeudi :
* LA NOMINATION DE LAURENT ROUSSEAU AU POSTE DE DG ADJOINT
DE SCOR
GLOBAL P&C ET SON ARRIVÉE AU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE À COMPTER
DU 1ER AVRIL
* LAURENT ROUSSEAU REMPLACE BENJAMIN GENTSCH, QUI QUITTE
SCOR À
COMPTER DU 1ER AVRIL 2018.
* DANS SES NOUVELLES FONCTIONS, LAURENT ROUSSEAU AURA LA
CHARGE
DES ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS ET DE SCOR BUSINESS SOLUTIONS.
LAURENT ROUSSEAU, ACTUELLEMENT DIRECTEUR DE LA SOUSCRIPTION DES
TRAITÉS DE SCOR GLOBAL P&C POUR LA ZONE EUROPE, MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE, A OCCUPÉ DES FONCTIONS DE CONSEIL, DE STRATÉGIE ET DE
SOUSCRIPTION DEPUIS SON ENTRÉE DANS LE GROUPE EN 2010.
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(Rédaction de Paris)