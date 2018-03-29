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Scor : Laurent Rousseau DG adjoint de Scor Global P&C, membre du Comex

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29/03/2018 | 18:06

29 mars (Reuters) - Scor annonce jeudi :

* LA NOMINATION DE LAURENT ROUSSEAU AU POSTE DE DG ADJOINT DE SCOR GLOBAL P&C ET SON ARRIVÉE AU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE À COMPTER DU 1ER AVRIL

* LAURENT ROUSSEAU REMPLACE BENJAMIN GENTSCH, QUI QUITTE SCOR À COMPTER DU 1ER AVRIL 2018.

* DANS SES NOUVELLES FONCTIONS, LAURENT ROUSSEAU AURA LA CHARGE DES ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS ET DE SCOR BUSINESS SOLUTIONS. LAURENT ROUSSEAU, ACTUELLEMENT DIRECTEUR DE LA SOUSCRIPTION DES TRAITÉS DE SCOR GLOBAL P&C POUR LA ZONE EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE, A OCCUPÉ DES FONCTIONS DE CONSEIL, DE STRATÉGIE ET DE SOUSCRIPTION DEPUIS SON ENTRÉE DANS LE GROUPE EN 2010. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2018 15 038 M
EBIT 2018 946 M
Résultat net 2018 602 M
Dette 2018 -
Rendement 2018 5,26%
PER 2018 10,63
PER 2019 9,59
Capi. / CA 2018 0,43x
Capi. / CA 2019 0,41x
Capitalisation 6 476 M
Graphique SCOR SE
Durée : Période :
Scor SE : Graphique analyse technique Scor SE | SCR | FR0010411983 | Zone bourse
Tendances analyse technique SCOR SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 36,6 €
Ecart / Objectif Moyen 9,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Denis Kessler Chairman & Chief Executive Officer
Romain Launay Chief Operating Officer
Mark Kociancic Group Chief Financial Officer
Marc Philippe Chief Information Officer
Claude Tendil Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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ALLIANZ-4.33%100 220
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