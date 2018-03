Sensient Technologies : finalise l’acquisition de l’activité Colorants naturels, auprès de GlobeNatural

La nouvelle acquisition va accroître les capacités de production de colorants naturels

Sensient Technologies (NYSE : SXT) a annoncé aujourd’hui avoir mené à bien la finalisation de son acquisition de l’activité Colorants naturels, de GlobeNatural, une société de premier plan dans le secteur des aliments et des ingrédients naturels, basée à Lima, au Pérou. La nouvelle entité opérera sous le nom de Sensient Natural Colors Peru S.A.C.

L’ajout d’un important producteur de colorants naturels au Pérou fournit une nouvelle capacité de production de carmin et de roucou, et augmente la gamme de sources de pigments anthocyaniques dans le portefeuille de produits de Sensient Food Colors. « Dans le contexte de notre initiative ‘seed to shelf’ (de la semence à la distribution), cette acquisition va nous permettre d’offrir, aux principaux fabricants d’aliments et de boissons, une plus grande stabilité de l’approvisionnement et des coûts, tout en nous permettant d’atteindre nos objectifs d’approvisionnement durable et socialement responsable. Combinée à nos technologies d’agronomie et de couleurs naturelles à la pointe du secteur, l’intégration verticale de Sensient nous place dans une excellente position pour répondre à la demande mondiale croissante de couleurs provenant de sources naturelles », a commenté Paul Manning, président et chef de la direction de Sensient Technologies.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations susceptibles de constituer des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. De telles déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performance future et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d’autres facteurs pouvant avoir des répercussions sur les opérations et l’environnement commercial de la Société. D’importants facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux suggérés par les présentes déclarations prévisionnelles et pourraient nuire à la performance financière future de la Société, parmi lesquels : le rythme et la nature des lancements de nouveaux produits par la Société et ses clients ; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès sa stratégie visant à créer une valeur actionnariale durable à long terme ; la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses stratégies de croissance ; le résultat des divers efforts d’amélioration de la productivité et de réduction des coûts de la Société ; les changements dans les coûts ou dans la disponibilité des matières premières, y compris l’énergie ; les facteurs industriels et économiques liés aux activités nationales et internationales de la Société ; la croissance sur les marchés de produits dans lesquels la Société doit faire face à la concurrence ; l’acceptation par l’industrie et les clients des hausses de prix ; les actions des concurrents, y compris l’intensification de la concurrence ; la perte de tout client dans certaines gammes de produits au sein desquelles nos ventes sont faites à un nombre relativement faible de clients ; les réclamations en responsabilité du fait de produits ou les rappels de produits ; les coûts de conformité ou de non-conformité aux lois et règlements applicables à nos industries et à nos marchés ; tout changement des préférences des consommateurs et toute évolution des technologies ; ainsi que l’incapacité à compléter et à intégrer les acquisitions ou dispositions futures. Les risques et incertitudes identifiés ci-dessus ne sont pas les seuls risques auxquels la Société est confrontée. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de la Société, ou qu’elle considère actuellement comme non significatifs pourraient également avoir un effet défavorable sur la Société. Si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus devenaient des événements réels, ces développements pourraient avoir des effets défavorables importants sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation. Le présent communiqué de presse contient des informations ponctuelles qui reflètent la meilleure analyse de la direction, uniquement à la date de sa parution. Sauf dans la mesure requise par les lois applicables, la Société décline toute obligation de publier des mises à jour ou corrections de ses déclarations prévisionnelles, même si l’expérience ou des changements futurs indiquaient clairement que des résultats projetés, quels qu’ils soient, exprimés ou sous-entendus dans les présentes, ne seront pas réalisés. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant ces risques dans notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K ainsi que dans les rapports subséquents que nous déposerons auprès de la SEC.

À PROPOS DE SENSIENT TECHNOLOGIES

Sensient Technologies Corporation est l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de colorants, d’arômes et de parfums. Sensient utilise des technologies de pointe dans ses installations à travers le monde pour développer des systèmes d’aliments et boissons spécialisés, des systèmes cosmétiques et pharmaceutiques, des encres et couleurs de spécialité et pour impression à jet d’encre, ainsi que d’autres produits chimiques fins et spécialisés. La Société compte parmi ses clients de grands fabricants internationaux représentant la plupart des marques les plus connues au monde. Sensient a son siège social à Milwaukee, dans le Wisconsin.

www.sensient.com

