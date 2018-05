SENSORION : a levé 8,65 millions d'euros, soit 42,4% de son capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La biotech spécialisée dans les maladies de l'oreille, Sensorion, a levé 8,65 millions d'euros à l'issue d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'opération, menée par construction accélérée d'un livre d'ordres, consiste en l'émission de 3,84 millions d'actions nouvelles, soit 42,4% du capital social existant de la société. L'émission est réalisée à un prix par action de 2,25 euros, représentant une décote de de 25,2% par rapport au dernier cours de clôture précédant cette même date (soit 3,01 euros).Des investisseurs institutionnels en Europe, y compris en France, et à l'international, spécialistes des biotechnologies, ont participé à l'augmentation de capital, permettant un renforcement de la structure actionnariale de la société à l'international.Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, commente : "Le succès de cette levée de fonds, qui marque un tournant stratégique pour la société, démontre que Sensorion est désormais reconnu comme acteur de référence du traitement des maladies de l'oreille interne. Des étapes créatrices de valeurs devraient être franchies au cours des 12 prochains mois, grâce à la poursuite du développement de notre portefeuille clinique et de nos efforts de recherche, et en particulier dans la perspective des résultats de phase II attendus de SENS-111".Cette opération renforce la trésorerie de la société, qui s'élevait à 7,6 millions d'euros au 31 décembre 2017, et permet d'étendre la visibilité financière jusqu'à la fin du premier semestre 2019.