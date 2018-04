SENSORION : identification du 1er biomarqueur potentiel lié à la perte auditive induite par le bruit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les résultats d'une nouvelle étude préclinique présentée à la 53ème réunion biannuelle de l'American Neurotology Society (ANS) ont mis en évidence le premier biomarqueur potentiel de la perte auditive causée par le bruit. Les résultats de cette étude collaborative ont été présentés conjointement par Sensorion et UConn Health, l'hôpital et centre de recherche médicale de l'Université du Connecticut, aux Etats-Unis.Cette étude en laboratoire a identifié des variations dans les concentrations sanguines de Prestine, une protéine des cellules ciliées externes (CCE), dans un modèle préclinique présentant une perte auditive causée par le bruit. Les chercheurs ont analysé les échantillons de sang pour tenter de déterminer les niveaux de Prestine circulant dans le sérum. L'étude a montré l'existence d'une corrélation entre la sévérité de la perte auditive et les degrés de changement du niveau de Prestine circulant dans le sang." La collaboration entre Sensorion et le Département d'oto-laryngologie d'UConn Health a permis de découvrir un biomarqueur potentiellement vital pour le diagnostic précoce de la perte auditive ", s'est félicitée Nawal Ouzren, CEO de Sensorion. " A l'instar de nombreuses maladies, plus les cliniciens sont capables de diagnostiquer la maladie à un stade précoce, plus les chances d'intervenir efficacement sont élevées. Sensorion a l'intention d'intégrer la mesure de la Prestine lors de l'essai clinique de phase 2 du candidat médicament SENS-401 ".