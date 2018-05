SENSORION : le Professeur Christine Petit prend la tête du Conseil scientifique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, a nommé le Professeur Christine Petit, docteur en médecine et docteur es-sciences, en tant que Présidente de son Conseil Scientifique. Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire Génétique et Physiologie cellulaire et Professeur à l'Institut Pasteur, Christine Petit dirige l'unité de Génétique et physiologie de l'audition à l'Institut Pasteur, affiliée à l'Inserm (UMRS 1120) et à Sorbonne-Université.Le Professeur Christine Petit dirigera l'Institut de l'Audition couplé à un centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine qui ouvrira ses portes début 2019 à Paris. Il a pour but de faire progresser la connaissance en neurosciences auditives et de développer de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.