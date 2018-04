SENSORION : présentera deux nouvelles études lors d'une conférence internationale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sensorion dévoilera les résultats de deux nouvelles études lors de présentations orales à l'occasion de la conférence annuelle de l'American Neurotology Society (ANS), organisée chaque printemps dans le cadre du cycle de conférences Combined Otolaryngology Spring Meetings (COSM), au Gaylord National Resort & Convention Center dans le National Harbor, dans le Maryland (États-Unis), du 20 au 22 avril 2018.Les conférences COSM rassemblent des oto-rhino-laryngologistes de toutes spécialités, des chirurgiens ORL, des internes, des étudiants en médecine et des personnels paramédicaux, dans le but de diffuser des informations et d'échanger sur les avancées et recherches cliniques de pointe en oto-rhino-laryngologie.Les résultats qui seront présentés par Sensorion concernent une étude réalisée dans des modèles précliniques destinée à déterminer la fenêtre thérapeutique d'administration du SENS-401 après une surdité brusque ; et une seconde étude menée en collaboration avec l'Université du Connecticut (UConn Health, USA) pour mesurer les taux sanguins de la Prestine, un potentiel biomarqueur de pertes auditives induites par un trauma acoustique."Nous sommes impatients de présenter lors des conférences COSM ces résultats sur SENS-401, qui entame cette année la phase 2 de son développement clinique, ainsi que les résultats de notre étude menée en collaboration avec UConn Health", a déclaré Nawal Ouzren, CEO de Sensorion."Le congrès du COSM est une plate-forme de premier plan permettant aux chercheurs qui travaillent à la pointe de l'oto-rhino-laryngologie de rendre public leurs travaux, et nous sommes ravis de présenter les résultats de ces deux études à cette occasion".