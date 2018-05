SENSORION : va accroitre son capital de 45% pour renforcer sa trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne, lance une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles destinée à certains investisseurs institutionnels en Europe, y compris en France, et à l’international. La levée de fonds envisagée entraînerait l’émission d’un maximum de 4 466 245 actions ordinaires, représentant environ 45% du nombre d’actions en circulation avant l’opération, ce qui porterait le nombre total d’actions post-opération à un maximum de 13 061 824 actions.Innobio (Bpifrance Investissement), actionnaire de référence de Sensorion, a indiqué son intention de souscrire jusqu'à 30% du nombre maximum d'actions nouvelles. Dans l'hypothèse où Innobio (Bpifrance Investissement) souscrirait à l'intégralité du pourcentage mentionné ci-dessus, sa quote-part de détention du capital social de Sensorion s'établirait, après réalisation de l'augmentation de capital, à 28% des actions et des droits de vote.Les fonds levés serviront à financer le développement du portefeuille de produits de Sensorion et plus particulièrement, la poursuite de la phase II de SENS-111 (névrite vestibulaire), l'initiation d'une étude de phase II de SENS-401 sur le traitement de la surdité brusque et la préparation d'une étude clinique de phase II pour la prévention de l'ototoxicité.Les fonds seront également destinés au financement du besoin en fonds de roulement et des activités courantes de la société.Cette opération doit renforcer la trésorerie de Sensorion, qui s'élevait à 7,6 millions d'euros au 31 décembre 2017, et permettra d'étendre la visibilité financière jusqu'à la fin du premier semestre 2019.