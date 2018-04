Sensorion : confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME. Lire

Communiqué de presse

Sensorion confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

Montpellier, le 18 avril 2018 (7h30 CEST) - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l'oreille interne, confirme aujourd'hui son éligibilité au dispositif PEA-PME.

Sensorion continue de répondre aux dispositions du Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA‐PME comme suit :

∙ L'entreprise emploie moins de 5 000 salariés, et

∙ Son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou le total de son bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de Sensorion au sein des comptes PEA-

PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d'Inserm Transfert Initiative.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d'avril 2015. www.sensorion-pharma.com

Contacts

Sensorion Nawal Ouzren CEO

Investor Relations - International LifeSci Advisors LLC

Chris Maggos, Managing Director, Europe chris@lifesciadvisors.com

Tél : +33 (0)4 67 20 77 30

Tél. : +41 79 367 6254

Label: SENSORION ISIN: FR0012596468 Mnemonic: ALSEN

Presse

Alize RP

Caroline Carmagnol & Wendy Rigal sensorion@alizerp.com

Tél. : +33 (0)1 44 54 36 66

