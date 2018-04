Sensorion : mise à disposition du Rapport financier annuel 2017

Regulatory News:

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport financier annuel, sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il peut être consulté sur le site Internet de la Société, www.sensorion-pharma.com, dans la rubrique Investisseurs / Informations financières.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigüe, une forme rare et très sévère de vertige et le SENS-401 ayant terminé une étude de phase 1. Fondée au sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience en R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative. Sensorion est labelisée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015. www.sensorion-pharma.com

Label: SENSORION

ISIN: FR0012596468

Mnemonic: ALSEN

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180430005566/fr/