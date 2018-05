Sensorion : nomination à la tête du conseil scientifique

22/05/2018 | 09:01

Sensorion annonce la nomination du Professeur Christine Petit, docteur en médecine et docteur es-sciences experte de renommée internationale dans le domaine de l'audition et de ses atteintes, en tant que présidente de son conseil scientifique.



Professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire Génétique et Physiologie cellulaire et Professeur à l'Institut Pasteur, le Professeur Petit dirige l'unité de Génétique et physiologie de l'audition à l'Institut Pasteur.



Entre autres réalisations, elle est à l'origine du déchiffrage des bases génétiques de la surdité humaine, de la découverte de mécanismes moléculaires clés qui assurent la réception et le codage du son par les cellules sensorielles auditives.



