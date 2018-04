Sensorion : présentera les résultats de deux études à la conférence biannuelle de l'American Neurotology Society, au mois d’avril

L’une démontre l'efficacité de SENS-401, administré 4 jours après un traumatisme, dans des modèles précliniques ; et l’autre, coréalisée avec UConn Health, porte sur un potentiel biomarqueur de perte auditive circulant dans le sang

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l’oreille interne, dévoilera les résultats de deux nouvelles études lors de présentations orales à l’occasion de la conférence annuelle de l'American Neurotology Society (ANS), organisée chaque printemps dans le cadre du cycle de conférences Combined Otolaryngology Spring Meetings (COSM), au Gaylord National Resort & Convention Center dans le National Harbor, dans le Maryland (États-Unis), du 20 au 22 avril 2018.

Les conférences COSM rassemblent des oto-rhino-laryngologistes de toutes spécialités, des chirurgiens ORL, des internes, des étudiants en médecine et des personnels paramédicaux, dans le but de diffuser des informations et d'échanger sur les avancées et recherches cliniques de pointe en oto-rhino-laryngologie. Les résultats qui seront présentés par Sensorion concernent: une étude réalisée dans des modèles précliniques destinée à déterminer la fenêtre thérapeutique d’administration du SENS-401 après une surdité brusque ; et une seconde étude menée en collaboration avec l’Université du Connecticut (UConn Health, USA) pour mesurer les taux sanguins de la Prestine, un potentiel biomarqueur de pertes auditives induites par un trauma acoustique.

Détails concernant les deux présentations orales :

Titre de l’étude Sensorion :

Le SENS-401, actuellement en développement clinique, réduit efficacement la perte d'audition chez le rat lorsqu'il est administré par voie orale jusqu'à 96 heures après un traumatisme acoustique sévère.

Date & heure : dimanche 22 avril à 10h50 (CEST)

Titre de l’étude conjointe Sensorion/UConn Health :

Le traumatisme acoustique chez le rat induit une évolution temporelle du taux de prestine, biomarqueur circulant des cellules ciliées externes.

Date & heure: dimanche 22 avril à 8h55 (CEST)

« Nous sommes impatients de présenter lors des conférences COSM ces résultats sur SENS-401, qui entame cette année la phase 2 de son développement clinique, ainsi que les résultats de notre étude menée en collaboration avec UConn Health, » a déclaré Nawal Ouzren, CEO de Sensorion. « Le congrès du COSM est une plate-forme de premier plan permettant aux chercheurs qui travaillent à la pointe de l’oto-rhino-laryngologie de rendre public leurs travaux, et nous sommes ravis de présenter les résultats de ces deux études à cette occasion ».

A propos de SENS-401

SENS-401, R-azasetron bésylate, est un candidat médicament qui vise à protéger et à préserver les tissus de l'oreille interne dans les cas où des lésions risquent de causer une surdité progressive ou séquellaire. SENS-401 est une petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection, qui a reçu la désignation de médicament orphelin en Europe pour traiter la perte auditive neurosensorielle soudaine et la désignation de médicament orphelin de la FDA (Food and Drug Administration) aux Etats-Unis pour la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine dans une population pédiatrique.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience en R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril 2015. www.sensorion-pharma.com

