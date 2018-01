Sequana : Arjowiggins est entré en négociations exclusives avec le groupe d’investissement Blue Motion Technologies Holding pour la cession d’Arjowiggins Security30/01/2018 - PDF - 223.68 Ko

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 30 janvier 2018

Arjowiggins est entré en négociations exclusives avec le groupe d'investissement Blue Motion Technologies Holding pour la cession d'Arjowiggins Security

Arjowiggins annonce le projet de cession de sa filiale Arjowiggins Security, qui produit principalement du papier pour billets de banque à l'usine de Crèvecœur en France, à Blue Motion Technologies

Holding, conseillé par Parter Capital Group. Cette opération permettrait au groupe de sortir définitivement du marché du papier pour billets de banque.

Ce projet fait l'objet d'une information et d'une consultation des instances représentatives du personnel concernées.

La clôture de cette opération devrait intervenir avant la fin du 1er trimestre 2018, après recapitalisation d'Arjowiggins Security par Arjowiggins.

En février 2017, Sequana avait annoncé une revue stratégique de la division Sécurité confrontée à un marché du papier pour billets de banque en dégradation continue avec une réduction structurelle des volumes et des surcapacités de 35 % par rapport au marché global, entrainant une concurrence accrue et une forte pression sur les marges. Après la cession d'Arjowiggins Security BV et de son usine d'Apeldoorn aux Pays-Bas en juillet 2017, le projet de cession d'Arjowiggins Security permettrait au groupe de se désengager totalement de cette activité lourdement déficitaire depuis plus de deux ans.

À propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :  Antalis : n°1 de la distribution de papiers et de produits d'emballage en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie environ 5 600 collaborateurs.

 Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ 2 800 personnes. Avec 8 500 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2016.

