Sequana : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 10 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-7,82% à 0,672 euro)Sequana a creusé sa perte nette part du groupe en 2017, à -114,9 millions d'euros contre -52 millions un an plus tôt. Le groupe papetier a notamment enregistré des charges non récurrentes nettes pour les activités poursuivies de 131 millions d'euros, incluant principalement 99 millions d'euros de dépréciation du goodwill historique de Sequana sur Antalis (sans impact sur la trésorerie du groupe), 14 millions d'euros de coûts de restructuration nets et 8 millions d'euros liés aux frais d'introduction en bourse et au refinancement d'Antalis.