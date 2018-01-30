Sequana : Négociation exclusive en vue de céder Arjowiggins Security

Sequana annonce mardi dans
un communiqué :
* ARJOWIGGINS, FILIALE DE PAPIERS RECYCLÉS ET DE SPÉCIALITÉ,
EST
ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LE GROUPE DINVESTISSEMENT
BLUE MOTION TECHNOLOGIES HOLDING EN VUE DE LA CESSION
DARJOWIGGINS SECURITY, QUI PRODUIT PRINCIPALEMENT DU PAPIER
POUR BILLETS DE BANQUE À LUSINE DE CRÈVECOEUR, EN FRANCE.
* CETTE OPÉRATION PERMETTRAIT AU GROUPE DE SORTIR
DÉFINITIVEMENT
DU MARCHÉ DU PAPIER POUR BILLETS DE BANQUE.
* LA CLÔTURE DE CETTE OPÉRATION DEVRAIT INTERVENIR AVANT LA
FIN DU
1ER TRIMESTRE 2018, APRÈS RECAPITALISATION
DARJOWIGGINS SECURITY PAR ARJOWIGGINS.
* Le communiqué : http://bit.ly/2rMQkzW
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(Rédaction de Paris)