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Sequana : Négociation exclusive en vue de céder Arjowiggins Security

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30/01/2018 | 20:26

Sequana annonce mardi dans un communiqué :

* ARJOWIGGINS, FILIALE DE PAPIERS RECYCLÉS ET DE SPÉCIALITÉ, EST ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LE GROUPE DINVESTISSEMENT BLUE MOTION TECHNOLOGIES HOLDING EN VUE DE LA CESSION DARJOWIGGINS SECURITY, QUI PRODUIT PRINCIPALEMENT DU PAPIER POUR BILLETS DE BANQUE À LUSINE DE CRÈVECOEUR, EN FRANCE.

* CETTE OPÉRATION PERMETTRAIT AU GROUPE DE SORTIR DÉFINITIVEMENT DU MARCHÉ DU PAPIER POUR BILLETS DE BANQUE.

* LA CLÔTURE DE CETTE OPÉRATION DEVRAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DU 1ER TRIMESTRE 2018, APRÈS RECAPITALISATION DARJOWIGGINS SECURITY PAR ARJOWIGGINS.

* Le communiqué : http://bit.ly/2rMQkzW Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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