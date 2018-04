Sequana : Sequana - Résultats du 1er trimestre 2018

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 27 avril 2018

Résultats du 1er trimestre 2018

Chiffre d'affaires à 690 M€ en retrait de 4,1 % par rapport au 1er trimestre 2017

(- 2,0 % à taux de change constants)

EBITDA à 21 M€ à comparer 30 M€ au 1er trimestre 2017 ; marge d'EBITDA à 3,0 %

(- 1,2 point)

Le conseil d'administration de Sequana, réuni à Boulogne-Billancourt le 26 avril 2018, a examiné les résultats non audités pour le premier trimestre 2018.

Principaux indicateurs opérationnels

En millions d'euros 1er trimestre 2018(3)

1er trimestre 2017(3)

Variation 2018/2018 Chiffre d'affaires 690,3 719,7 - 4,1 % EBITDA (1) 20,7 29,9 - 30,8 % Marge en % 3,0 % 4,2 % - 1,2 point Résultat opérationnel courant 12,5 23,1 (3) - 45,9 % Marge en % 1,8 % 3,2 % - 1,4 point



(1) Résultat opérationnel courant hors dotation aux amortissements et hors dotation et reprise des provisions.

(2) Y inclus un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite chez Antalis.

(3) Conformément à la norme IFRS 5, la division Sécurité est classée en activité abandonnée les comptes 2018 et 2017.

Lors du premier trimestre 2018, l'activité du groupe a été affectée en distribution par la baisse des volumes en Papiers amplifiée par un nombre de jours ouvrés inférieur de 2 % par rapport au 1er trimestre 2017. En production, les ventes du groupe avaient bénéficié en 2017 de volumes exceptionnels en laminés (carte à jouer) dans la division Graphique, ce qui explique l'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires lors du 1er trimestre 2018.

Le groupe a bénéficié a contrario de la bonne tenue de l'activité Emballage d'Antalis et de la plupart des autres spécialités d'Arjowiggins.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit ainsi à 690 millions d'euros, en repli de 4,1 % (- 2,0 % à taux de change constants) par rapport au 1er trimestre 2017. L'impact négatif des devises s'est élevé à 15 millions d'euros (principalement chez Antalis).

L'EBITDA s'élève à 21 millions d'euros à comparer à 30 millions d'euros au 1er trimestre 2017. Cette baisse traduit essentiellement l'impact négatif sur les activités d'Arjowiggins de la forte hausse du coût des matières premières (pâte à papier) et la dégradation du mix produit, principalement dans la division Graphique (laminés). Sequana a par ailleurs été affectée par la faiblesse du nombre de jours ouvrés en distribution. A contrario, le groupe a bénéficié de l'impact positif de la réduction des coûts fixes d'Antalis et des hausses des prix de vente dans les deux métiers du groupe. La marge d'EBITDA représente 3,0 % du chiffre d'affaires (- 1,2 point).

Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 13 millions d'euros à comparer à 23 millions d'euros au 1er trimestre 2017 qui incluait un gain de 2 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite chez Antalis.

Perspectives

L'activité du groupe en papiers d'impression ne devrait pas connaitre d'évolution significative sur les prochains mois. Les activités Emballage et Communication Visuelle d'Antalis et la plupart des spécialités d'Arjowiggins devraient faire preuve d'une bonne tenue.

À l'issue des résultats du 1er trimestre conformes à ses attentes, Antalis confirme qu'à périmètre et taux de change constants, il devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires en léger recul par rapport à 2017 et maintenir sa profitabilité à un niveau proche de celui de l'exercice 2017 grâce à la poursuite de l'optimisation de ses coûts commerciaux et logistiques et en tenant compte des coûts de société cotée autonome.

Arjowiggins devrait bénéficier lors du second trimestre de l'impact favorable des hausses des prix de vente qui compensent, néanmoins, avec un décalage les hausses de prix des matières premières (pâte à papier) ainsi que de la baisse du coût des vieux papiers dans son activité « recyclés ».

Sequana continue d'évaluer par ailleurs ses différentes options stratégiques dans un secteur qui doit poursuivre sa consolidation.

Agenda

Assemblée générale : 24 mai 2018

À propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :

Antalis : 1 er groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 ème distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs.

: 1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs. Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ 2 300 personnes.

Avec environ 7 800 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017.

www.sequana.com

Sequana

Analystes & Investisseurs

Xavier Roy-Contancin

01 58 04 22 80

Communication

Sylvie Noqué

01 58 04 22 80

contact@sequana.com

Image Sept

Claire Doligez

Priscille Reneaume

01 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

preneaume@image7.fr

ANNEXE : Commentaires sur les activités

Répartition du chiffre d'affaires par activité

En millions d'euros 1er trimestre 2018(1)

1er trimestre 2017(1) Variation

T1 2018/

T1 2017

Antalis 589,9 611,9 - 3,6 % Arjowiggins 144,0 150,9 - 4,6 % Eliminations & Autres (43,6) (43,1) - Total 690,3 719,7 - 4,1 %

(1) Conformément à la norme IFRS 5, la division Sécurité est classée en activité abandonnée les comptes 2018 et 2017.

Antalis

Lors du 1er trimestre 2018, Antalis a réalisé un chiffre d'affaires de 590 millions d'euros, en retrait de 3,6 % par rapport au 1er trimestre 2017 (- 1,8 % à taux de change constants). Il intègre un effet calendaire défavorable de 2,0 % sur le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'année. L'impact négatif des devises s'est élevé à 11 millions d'euros (principalement livre sterling et franc suisse).

Les Principaux Pays Européens (Royaume-Uni & Irlande, France, Allemagne & Autriche) ont généré un chiffre d'affaires de 304 millions d'euros en retrait de 1,8 % (- 0,8 % à taux de change constants). Cette baisse traduit l'impact de la baisse des volumes en Papiers, en particulier au Royaume-Uni (Brexit), et de la dépréciation de la livre sterling.

Le chiffre d'affaires de la zone Reste de l'Europe s'élève à 233 millions d'euros, en baisse de 5,1 %

(- 3,5 % à taux de change constants).

Le chiffre d'affaires de la zone Reste du Monde s'établit à 53 millions d'euros, en repli de

6,9 % (+ 1,1 % à taux de change constants) en raison d'un impact défavorable des devises (peso chilien, dollar US).

Hors impact des devises et à nombre de jours ouvrés comparables, le chiffre d'affaires consolidé d'Antalis est stable, celui des Principaux Pays Européens est en croissance de 0,9%, celui de la zone Reste de l'Europe est en retrait de 2,7 % et celui de la zone Reste du Monde est en croissance de 3,9 %.

Arjowiggins

Le chiffre d'affaires d'Arjowiggins s'élève à 144 millions d'euros au 1er trimestre 2018, en baisse de 4,6 % par rapport au 1er trimestre 2017 (- 1,5 % à taux de change constants).

En 2017, les ventes d'Arjowiggins avaient bénéficié de volumes exceptionnels en laminés (carte à jouer) dans la division Graphique, ce qui explique l'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires lors du 1er trimestre 2018. Les autres activités de spécialité ont fait preuve d'une bonne tenue, en particulier dans le segment des papiers écoresponsables, du couché 1 face, de la reliure et du Priplak.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52982-sequana_q1-2018-results-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews