SergeFerrari : un nouveau DG Recherche&Développement

Données financières (€) CA 2018 189 M EBIT 2018 8,50 M Résultat net 2018 5,50 M Trésorerie 2018 13,5 M Rendement 2018 1,10% PER 2018 22,58 PER 2019 14,79 VE / CA 2018 0,61x VE / CA 2019 0,56x Capitalisation 129 M Graphique SERGEFERRARI GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SERGEFERRARI GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 13,3 € Ecart / Objectif Moyen 26% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Sébastien Ferrari Chairman & Chief Executive Officer Romain Ferrari Director & Chief Operating Officer Philippe Brun CFO, Director & Deputy Chief Executive Officer Victoire Gottardi Director Karine Gaudin Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SERGEFERRARI GROUP 0.48% 159 SAINT-GOBAIN -7.70% 29 123 ASSA ABLOY AB 2.14% 22 613 MASCO -9.83% 12 142 ASAHI GLASS CO LTD -14.07% 9 485 TOTO LTD -15.56% 9 322