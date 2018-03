Sergeferrari Group : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

Saint Jean de Soudain, 13 mars 2018



SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Le document de référence 2017 de SergeFerrari Group a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 mars 2018.

Ce document est disponible sur le site de la société SergeFerrari Group à l'adresse http://www.sergeferraribourse.com/informations-financieres/documents-financiers.html et sur le site de l'AMF www.amf-france.org à compter du 13 mars 2018.





À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs. À fin 2017, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 172 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société Serge Ferrari Group, cotée sur Euronext Paris, compte 830 collaborateurs.

www.sergeferrari.com

Contacts Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com Actus Lyon : Contact Investisseurs & Presse

Amalia Naveira | Marie-Claude Triquet

+ 33 4 72 18 04 93

anaveira@actus.fr | mctriquet@actus.fr

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52342-sefer-130318-mise-a-disposition-du-document-de-reference-2017-fr.pdf

