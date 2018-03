Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 2,51% à 12,885 euros)L'action de l'opérateur de satellites alterne séance de hausse et séance de repli. Il a annoncé aujourd'hui qu'en association avec Atlantique Future Technology (AFT), il proposera aux entreprises et aux foyers du Niger et du Burkina Faso un service de connexion de bout en bout à la pointe de la technologie.