SES : Globecast prolonge son partenariat avec SES pour les services de distribution à Orange Romania

Les abonnés à la diffusion directe par satellite d'Orange Romania continueront de profiter du plus grand nombre de chaînes haute définition (HD) du pays via ASTRA 31,5 degrés Est

Globecast, le prestataire de solutions mondiales pour les médias, a prolongé son partenariat avec SES pour les services haut de gamme de distribution de télévision qu'il fournit à Orange Romania grâce à la capacité satellitaire de SES.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180107005145/fr/

Globecast will lease several transponders on ASTRA 5B to serve Orange Romania, which uses the capacity to broadcast 112 channels (Photo: Business Wire)

Dans le cadre de l'extension pluriannuelle annoncée par SES, Globecast louera plusieurs répéteurs sur ASTRA 5B à 31,5 degrés Est pour desservir Orange Romania, qui utilise cette capacité pour diffuser 112 chaînes, dont 52 sont en HD, à l'aide des normes techniques DVB-S2 et MPEG-4. Globecast gère la contribution, le cryptage et l'encodage pour l'ensemble du bouquet de chaînes télévisées, ainsi que le transport des signaux vers les installations de liaison montante pour ASTRA 5B.

L'offre de télévision haut de gamme d'Orange Romania a été lancée en juin 2013 avec le soutien de SES, profitant de la haute puissance et de la large couverture du satellite ASTRA 5B pour fournir des chaînes en HD via l'antenne parabolique la plus petite sur le marché roumain. Dans un marché télévisuel fortement compétitif, avec une couverture de télévision payante de 98 pour cent et cinq plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) en exploitation, la plateforme satellitaire d'Orange TV s'est développée de manière exponentielle depuis son lancement.

« Nous avons beaucoup travaillé avec SES, et ce partenariat est un autre exemple des avantages dont peuvent bénéficier nos clients. Dans un marché si compétitif, la qualité de service est un facteur essentiel pour déterminer le succès, et nous sommes heureux de prolonger ce volet spécifique du partenariat, » a déclaré Biliana Pumpalovic, General Director de Globecast à Moscou.

« Cet accord souligne le rôle du satellite en tant qu'infrastructure vitale pour permettre aux opérateurs de télécommunications d'offrir des bouquets de chaînes télévisées à leurs

abonnés », a dit Martin Ornass-Kubacki, Vice President and Chief Regional Officer, chez SES Video. « Nous soutenons Orange Romania pour son service de DTH depuis le début, non seulement d'un point de vue technique, mais également dans le domaine du marketing, afin de faire la promotion de leur offre dans l'ensemble du pays. Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec un partenaire si innovant et de lui permettre de proposer des services de haute qualité à ses consommateurs. »

« L'expérience de nos clients est au premier plan de tous les services que nous fournissons à nos clients, qu'il s'agisse du réseau 4G le plus vaste du pays ou des contenus auxquels nous donnons accès. Nous sommes fiers de proposer des packs convergents Orange Love à tous les foyers en offrant la télévision par satellite en plus de notre offre fibre. L'extension du partenariat avec Globecast et SES s'intègre parfaitement à cette stratégie », a dit Yves Martin, Chief Marketing Officer chez Orange Romania.

Suivez-nous sur:

Social Media

Blog

Media Library

White Papers

À propos de Globecast

Globecast aide ses clients à gérer les contenus et à les distribuer peu importe où, quand et comment ils en ont besoin. La société offre des services souples et transparents d'acquisition, de gestion et de distribution des contenus dans le monde entier, innove sans relâche et investit dans les nouvelles technologies afin de créer de nouveaux services centrés sur les clients. Globecast a créé le numéro un mondial des réseaux hybrides fibre-satellite pour la contribution et la distribution vidéo. Il lui permet de fournir tout type de services vidéo, notamment : TV Everywhere OTT, satellite, câble, vidéo sur demande, et livraison CDN en utilisant des solutions médias dans le cloud. Elle fournit des services d'acquisition, d'agrégation et de distribution de contenus à plus de 110 réseaux.

www.globecast.com | LinkedIn | Twitter

À propos de SES

SES est l'opérateur leader de satellites au niveau mondial, et le premier à proposer une offre GEO-MEO différenciée et évolutive dans le monde entier, avec plus de 50 satellites en orbite géostationnaire (GEO) et 12 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO). SES propose des solutions de bout en bout à valeur ajoutée via ses deux entités SES Video et SES Networks. L'entreprise fournit des services de communication par satellite à des télédiffuseurs, des fournisseurs d'accès Internet et de contenus, des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES comprend ASTRA, O3b et MX1, un des principaux fournisseurs de services de médias qui propose une gamme complète de médias et de services vidéo numériques innovants. SES est cotée sur Euronext Paris et la Bourse de Luxembourg Stock (code : SESG). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : www.ses.com

À propos d'Orange Romania

Orange est le leader des télécommunications mobiles en Roumanie avec 10 331 000 clients et un chiffre d'affaires de 277,2 millions d'euros au 30 septembre 2017. Orange Romania fait partie du Groupe Orange, un des plus importants opérateurs de télécommunications au monde, avec plus de 269 millions de clients. Orange Romania offre une vaste gamme de solutions de communication à ses clients, tant des utilisateurs individuels que des entreprises, de services de base tels que la téléphonie, en passant par les données et des services filaires et mobiles complets, jusqu'aux services télévisuels. Orange est un important prestataire de services informatiques et de télécommunications à l'échelle mondiale auprès de multinationales, sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentials2020 », qui place l'expérience client au cœur de sa stratégie avec pour objectif de lui permettre de bénéficier au maximum de l'univers numérique et de la puissance de sa nouvelle génération de réseaux. Vous trouverez davantage de détails sur les produits et services de la société sur www.orange.ro.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180107005145/fr/