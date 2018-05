SES : accord pluriannuel avec le Burkina Faso

09/05/2018 | 16:06

SES Networks annonce un nouvel accord pluriannuel avec le gouvernement du Burkina Faso qui permettra à l'administration locale du pays de continuer à utiliser une connectivité haut-débit pour déployer ses services d'e-gouvernement, d'e-éducation et d'e-santé.



L'opérateur de satellites précise que la connectivité satellitaire dont bénéficie ce pays enclavé en Afrique de l'Ouest est fournie par le biais de la flotte de satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO), à haut débit et à faible latence.



L'accord annoncé ce mercredi fait suite à un projet de coopération au développement entre le Luxembourg et le Burkina Faso lancé en 2017 afin d'améliorer l'infrastructure informatique et de communication du pays.



