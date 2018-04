SES : en orbite grâce à des résultats meilleurs que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après les récentes annonces de la forte réduction de son dividende et du départ simultané du Directeur général et du Directeur financier, qui avaient été mal accueillies, SES se refait une santé à la Bourse de Paris grâce à des résultats meilleurs que prévu. L’action de l’opérateur de satellites caracole en tête de l’indice SBF 120 depuis ce matin, progressant de 10,32% à 12,985 euros. Son bénéfice net est ressorti à 98,2 millions d'euros contre 128,4 millions d'euros un an plus tôt.Si son Ebitda a chuté de 14,9% à 304 millions d'euros, il est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 288 millions d'euros. UBS note cependant qu'il intègre 5 millions de charge de restructuration contre de 10 à 12 millions attendus par les analystes. Une fois prise en compte cette différence, l'Ebitda est ressorti de 3% à 4% au-dessus des attentes.L'Ebitda a représenté 63,7% (-2,5 points) d'un chiffre d'affaires de 477,6 millions d'euros (-11,7%). Ce dernier est aussi meilleur qu'anticipé : 463 millions d'euros. A taux de change constants, le chiffre d'affaires de SES a baissé de 4,9%.Les prévisions financières restent inchangées. En 2018, SES vise une marge d'Ebitda de 64% à 64,5%. Le chiffre d'affaires de sa division Vidéo est attendu entre 1,3 et 1,32 milliard d'euros et celui de sa division Networks devrait ressortir entre 660 et 690 millions d'euros.Pour 2020, l'opérateur de satellites cible une marge d'Ebitda supérieure à 65%. Les revenus de sa division Vidéo sont anticipés à plus de 1,35 milliard d'euros et ceux de sa division Networks au-delà de 875 millions d'euros.L'opérateur de satellites a précisé que toute mise à jour de ses objectifs sera communiquée avec les résultats du premier semestre 2018, après la revue interne conduite par le nouveau directeur général et le nouveau directeur financier.