SES : et AFT fournissent une connexion haut-débit aux entreprises africaines

Atlantique Future Technology (AFT), un des principaux fournisseurs de services innovants de connexion sans-fil et de réseaux haut-débit en Afrique de l’Ouest et Centrale, s’associe à SES Networks afin de proposer aux entreprises et aux foyers du Niger et du Burkina Faso un service de connexion de bout en bout à la pointe de la technologie. Cette solution s’appuie sur la flotte satellitaire de haut débit et à faible latence O3b MEO (Medium Earth Orbit, ou orbite terrestre moyenne).Elle permettra aux fournisseurs d'accès internet locaux et aux compagnies de téléphonie mobile de proposer à leurs clients en zones urbaines et reculées un accès à internet et à des applications haut débit.