SES : le satellite GovSat-1 entre en service opérationnel

SES indique ce matin que son satellite GovSat-1 entre aujourd'hui en service opérationnel pour fournir des communications sécurisées aux utilisateurs gouvernementaux et institutionnels. GovSat-1 est le premier satellite de GovSat, un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et SES, le premier opérateur satellitaire mondial. Le satellite a été lancé le 31 janvier à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX ayant fait ses preuves en vol, depuis la base Air Force Station de Cap Canaveral, et a été soumis depuis à de nombreux tests.Le satellite multi-missions est exploité par GovSat depuis le centre d'opérations et de contrôle sécurisé situé à Luxembourg. Très flexible et robuste, la charge utile de GovSat-1 utilise des fréquences dédiées en bande X et en bande Ka militaire. Le satellite permet un large éventail d'applications, comme la connectivité sur les théâtres d'opérations, l'interconnexion de sites clés institutionnels et de défense, le contrôle aux frontières et des applications de type renseignement, surveillance et reconnaissance (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), ainsi que divers types de communications mobiles pour des missions terrestres et maritimes.GovSat-1 est situé sur la position orbitale 21,5 degrés Est, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de missions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et de fournir une vaste couverture maritime en Méditerranée et en mer Baltique, ainsi que sur l'Atlantique et l'océan Indien. Entièrement dédié aux utilisateurs gouvernementaux et institutionnels, GovSat-1 est équipé de six faisceaux ponctuels à haute puissance et entièrement orientables, d'un faisceau global en bande X et comprend un total de soixante-huit répéteurs équivalents à 36 MHz.