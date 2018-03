SES : succès du lancement de nouveaux satellites O3b

12/03/2018 | 10:21

SES a annoncé vendredi soir que ses quatre nouveaux satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) ont été lancés avec succès par Arianespace à bord d'une fusée Soyouz depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.



Ces nouveaux satellites en bande Ka rejoindront la constellation existante de 12 satellites MEO de SES, gravitant à environ 8.000 km de la Terre, soit quatre fois plus proches de la planète que les satellites géostationnaires (GEO).



'Ces capacités supplémentaires permettront à SES Networks de répondre à la consommation croissante de bande passante dans les secteurs des télécommunications, du cloud, du transport maritime, de l'énergie et des administrations publiques', explique l'opérateur.



