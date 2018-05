SES-IMAGOTAG : E Ink va prendre 6% du capital pour 26 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag, numéro un mondial des étiquettes digitales, et E Ink Holdings, le leader de la technologie de l'encre électronique, annoncent une collaboration stratégique pour accélérer et étendre leur croissance commune sur le marché des solutions IoT pour le commerce physique. Dans le cadre de cette collaboration stratégique, E Ink va investir 26 millions d'euros dans SES-imagotag sous la forme d'une augmentation de capital réservée qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de SES-imagotag le 22 juin 2018.C'est Yuen-Yuen-Yu Investment, filiale à 100% de E-ink, qui souscrira à cette augmentation de capital réservée de SES-imagotag, à un prix par action de 30 euros, représentant 866 666 actions nouvelles de la société et environ 6% de son capital et de ses droits de vote.Dans le cadre de ce partenariat stratégique et de cette prise de participation, E ink nommera un censeur au Conseil d'administration de SES-imagotag et s'engagera à conserver (lock-up) et à ne pas accroitre (standstill) sa participation pendant deux ans, sauf exceptions habituelles.