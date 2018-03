SES-IMAGOTAG : EuroLand Corporate augmente sa recommandation à Accumuler

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EuroLand Corporate a relevé de Neutre à Accumuler sa recommandation sur SES-imagotag avec un objectif de cours de 30 euros. Depuis le 15 mars, SES-imagotag est détenu à hauteur de 79,94% par le groupe chinois BOE. EuroLand Corporate voit dans les axes de développement de l'entité fusionnée, qui passent notamment par le développement en Chine, "de nouvelles perspectives pour SES-imagotag qui définira prochainement sa guidance pour les années à venir avec l’élaboration d’un plan stratégique à 5 ans conjointement avec BOE".Après des résultats 2017 affectés à la fois par un décalage de commandes à 2018, par une forte pression concurrentielle sur les prix et par des charges non- récurrentes liées à l'opération avec BOE Technology, EuroLand prévoit "un fort rebond est attendu en 2018 grâce au lancement de la nouvelle solution innovante Vusion et à l'excellent niveau de prise de commandes (200 millions d'euros)".