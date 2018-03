SES IMAGOTAG : et Bizerba digitalisent les rayons frais

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag, spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, (EEG) pour le commerce de détail, et Bizerba annoncent leur partenariat pour digitaliser les rayons frais des magasins. Les deux acteurs des technologies du Retail ont allié leurs expertises pour convertir à l’étiquetage électronique intelligent les univers des produits frais et traditionnels, dont la gestion de l’information présente de nombreux enjeux consommateurs et opérationnels.Conçue pour s'adapter aux contraintes particulières de ces rayons, l'offre " Shelf Connect " permet d'améliorer l'expérience client, d'accroître la productivité ainsi que la performance commerciale.