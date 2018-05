SES IMAGOTAG : flambe après l'annonce de l'arrivée d'E Ink à son capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag domine le marché SRD à la faveur d'un bond de 19,09%. A 28,70 euros, le spécialiste français de l'étiquetage électronique se rapproche du cours de 30 euros auquel seront prochainement émises 866 666 actions nouvelles au profit du groupe E Ink. Via sa filiale à 100% Yuen-Yuen-Yu Investment, ce dernier va ainsi débourser 26 millions d'euros pour faire son entrée au capital de SES-imagotag à hauteur de 6%. La réalisation de cette augmentation de capital reste soumise à l'approbation de l'assemblée générale de SES-imagotag et devrait être finalisée peu après cette approbation.Au titre de cette participation, E ink nommera un censeur au Conseil d'administration de SES-imagotag et s'engagera à conserver (lock-up) et à ne pas accroitre (standstill) sa participation pendant deux ans, sauf exceptions habituelles.Cette opération financière s'insère dans un partenariat stratégique global annoncé hier soir entre SES-imagotag et E Ink. Ce dernier est un producteur d'encre électronique et d'écrans LCD qui équipent déjà les dispositifs installés par le groupe français chez les distributeurs.Les deux groupes veulent donc aller plus loin dans leur collaboration et visent notamment à accélérer leurs efforts dans le domaine du "papier intelligent" et de ses applications dédiées au commerce de détail, le coeur de leurs expertises. E Ink capitalisera sur sa technologie de film ePaper pour les applications IoT et SES-imagotag accélérera le développement de cette technologie par l'industrialisation et la commercialisation de solutions à forte valeur ajoutée dédiées à la digitalisation du commerce physique. "C'est une alliance de long terme avec d'innombrables synergies", se félicite Thierry Gadou, Président-directeur général de SES-imagotag, dans le communiqué annonçant ce partenariat.Depuis la mi-mars, SES-imagotag est contrôlé par le groupe chinois BOE, qui détient 79,94% de son capital après son OPA soutenue par le management du groupe. "Suite à l'OPA du chinois BOE Technology, le management avait indiqué que différentes pistes pourraient être suivies pour faire évoluer la structure du capital du groupe technologique et notamment augmenter son flottant à un niveau significatif", rappelle Oddo BHF.Réagissant à l'annonce de la prise de participation de E Ink, l'analyste y voit ainsi "le début de l'évolution capitalistique du groupe, qui devrait se poursuivre dans les prochains mois/trimestres." Oddo BHF se dit tout de même surpris par le timing de cette annonce avant le capital market day de SES-imagotag qui se déroulera le 23 mai prochain.