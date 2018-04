SES IMAGOTAG : place sa nouvelle étiquette Vusion dans les magasins Euronics

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SES-imagotag, spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial dans le domaine des étiquettes électroniques connectées, a signé un contrat avec Euronics, acteur majeur du commerce de produits électrodomestiques. L'enseigne a choisi la gamme d'étiquettes électroniques Vusion, récemment lancée par SES- imagotag, pour ses magasins en Allemagne.La filiale allemande d'Euronics a conclu un accord-cadre avec SES-imagotag, qui prévoit de remplacer les étiquettes classiques en papier dans plus de 100 magasins par des étiquettes intelligentes Vusion. L'installation dans les premiers magasins a déjà commencé et le déploiement des points de vente restants est prévu dans le courant de l'été.