SES-imagotag : E Ink va investir 26 ME dans le groupe

08/05/2018 | 18:12

SES-imagotag et E Ink Holdings annoncent une collaboration stratégique pour accélérer et étendre leur croissance commune sur le marché des solutions IoT.



Dans le cadre de cette collaboration stratégique, E Ink va investir 26 ME dans SES-imagotag sous la forme d'une augmentation de capital réservée.



Le partenariat industriel et commercial prévu par E Ink et SES-imagotag vise à accélérer leurs efforts dans le domaine du ' papier intelligent ' et de ses applications dédiées au commerce de détail.



'Grâce à l'expertise mondiale de SES-imagotag en matière de solutions digitales pour le commerce physique, nos sociétés vont accélérer le développement du marché de l'affichage ePaper dans ce secteur'' a commenté Thierry Gadou, Président-directeur général de SES-imagotag. '



