SES-imagotag : partenariat avec Bizerba

29/03/2018 | 10:34

SES-imagotag a annoncé ce jeudi matin la signature d'un partenariat avec Bizerba concernant la digitalisation des rayons frais des magasins.



Les 2 sociétés ont allié leurs expertises pour convertir à l'étiquetage électronique intelligent les univers des produits frais et traditionnels, dont la gestion de l'information présente de nombreux enjeux consommateurs et opérationnels. Conçue pour s'adapter aux contraintes particulières de ces rayons, leur offre 'Shelf Connect' permet d'améliorer l'expérience client, d'accroître la productivité ainsi que la performance commerciale.



Ce partenariat entre SES-imagotag et Bizerba a pour objectif de proposer une nouvelle solution qui améliore l'expérience client en magasin, tout en optimisant la performance commerciale et la productivité des distributeurs dans leurs rayons frais traditionnels. Les consommateurs, soucieux de la qualité, du prix et de la traçabilité des produits, ont désormais accès à une information plus complète, lisible et attractive. En parallèle, les distributeurs améliorent leur productivité en se focalisant sur des actions à forte valeur ajoutée telles que des stratégies tarifaires promotionnelles plus efficaces, l'optimisation des marges, et la lutte contre le gaspillage alimentaire.





