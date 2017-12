SES-imagotag : remboursement anticipé d'obligations proposé

29/12/2017 | 12:05

SES-imagotag indique qu'en raison de la prise de participation majoritaire par BOE Smart Retail, les porteurs d'obligations venant à échéance le 29 décembre 2023 ont la faculté de demander un remboursement anticipé, remboursement qui interviendra le 5 mars 2018.



La demande de remboursement anticipé devra être transmise à l'agent en charge de l'option de remboursement dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la publication de cet avis, à savoir au plus tard le 26 février 2018.



Le montant unitaire de remboursement en principal et intérêts par obligation à la date de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle est de 100.000 euros de nominal et 604,11 euros d'intérêts courus.



