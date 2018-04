Ses-imagotag : Euronics choisit SES-imagotag et sa gamme

Euronics choisit SES-imagotag et sa gamme

d'étiquettes électroniques VUSION pour ses

magasins en Allemagne

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial dans le domaine des étiquettes électroniques connectées, annonce avoir signé un contrat avec Euronics, acteur majeur du commerce de produits électrodomestiques. SES-imagotag et Euronics collaboreront à l'amélioration de l'expérience client et de l'efficacité en magasin grâce à la mise en œuvre de solutions de digitalisation et d'automatisation du point de vente.

Avec plus de 8 800 magasins plus de 35 pays, Euronics est le plus grand groupe de distribution de produits électroniques de grande consommation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Séduite par son design (Red Dot Award 2018), sa résolution d'affichage et sa facilité d'intégration, l'enseigne a choisi la gamme d'étiquettes électroniques VUSION, récemment lancée par SES-imagotag, pour ses magasins en Allemagne.

La filiale allemande d'Euronics a conclu un accord-cadre avec SES-imagotag, qui prévoit de remplacer les étiquettes classiques en papier dans plus de 100 magasins par des étiquettes intelligentes VUSION. L'installation dans les premiers magasins a déjà commencé et le déploiement des points de vente restants est prévu dans le courant de l'été.

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag explique : « Notre solution VUSION a une fois de plus été choisie par une grande enseigne pour un déploiement immédiat en magasin. Le choix d'Euronics, guidé par les qualités techniques et le design de la gamme VUSION - facilité d'installation, modularité, connectivité client et vendeur - témoigne de la qualité exceptionnelle des produits SES-imagotag, fruit de ses investissements en R&D. »

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg : SESL

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52721-ses-imagotag_cp_20180410_euronics_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews