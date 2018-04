Ses-imagotag : SES-imagotag : Le design de la nouvelle étiquette VUSION récompensé aux Red Dot Awards

Nanterre, le 9 avril 2018 - SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique (EEG) pour le commerce de détail, voit le design de sa nouvelle gamme d'étiquettes VUSION primé dans le cadre des « Red Dot Awards » 2018/2019.

Les “Red Dot Awards”, l'une des plus importantes compétitions dans le domaine du design, vient de récompenser la grande qualité des nouvelles étiquettes VUSION de SES-imagotag par un 1er prix dans la catégorie « Équipements industriel, machines et automatisation sur les points de vente ».

Les étiquettes électroniques VUSION s'adaptent à toutes les situations en magasin grâce à leur design ultra-fin et modulaire. Interactive (NFC & Code QR) et dynamique (flash LED), chaque étiquette améliore l'expérience client en magasin grâce à des contenus enrichis affichés sur les étiquettes, ou accessibles via un smartphone.

Fort de 25 ans d'expertise et de plus de 14 000 magasins équipés par SES-imagotag, les étiquettes électroniques VUSION offrent aux distributeurs la plateforme IoT la plus avancée pour le commerce :

Efficacité magasin Automatisation des prix et tarification intelligente Géolocalisation des produits et détection automatique des ruptures de stock Optimisation totale de la surface de vente

Expérience client Services digitaux en magasin et interactivité consommateur Publicité à l'étagère Paiements mobiles en rayon



Dans la foulée de son lancement début 2018, la gamme VUSION a rencontré d'emblée un succès important, notamment traduit par une forte dynamique de prises de commande. Cette nouvelle solution va permettre à SES-imagotag d'accélérer son expansion internationale et de conserver une longueur d'avance décisive sur le marché des solutions digitales pour le commerce physique (Retail IoT).

Thierry Gadou, Président-Directeur général, déclare : « Nous sommes ravis que notre nouvelle gamme VUSION ait été récompensée par un Red Dot Award. Au-delà de ses qualités techniques, unanimement reconnues par les clients, cette récompense illustre sa réussite esthétique qui lui permet aujourd'hui de s'intégrer à tous les univers produits et tous les types de magasins, préoccupation également au cœur de notre R&D lors de sa conception. »

A propos des Red Dot Design Award:

The Red Dot Award: Product Design has roots dating back as far as 1955 and determines the best products created each year. In 2018, designers and manufacturers from 59 countries submitted more than 6,300 objects to the competition. True to the motto “In search of good design and innovation”, a jury comprising roughly 40 members assessed the products individually based on the original. The strict judging criteria, which include level of innovation, functionality, formal quality, ergonomics and durability, provide a frame of reference which the jurors then complement with their own expertise. The sought-after Red Dot award has been the revered international seal of outstanding design quality.

www.red-dot.de

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL - Code ISIN : FR0010282822 - Reuters : SESL.PA - Bloomberg : SESL

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52696-ses-imagotag_cp_20180409_red-dot_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews