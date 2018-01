Ses-imagotag : SES-imagotag annonce son agenda financier 2018

Données financières (€) CA 2017 175 M EBIT 2017 -3,28 M Résultat net 2017 -3,50 M Trésorerie 2017 5,10 M Rendement 2017 - PER 2017 - PER 2018 45,84 VE / CA 2017 2,18x VE / CA 2018 1,82x Capitalisation 385 M Graphique SES-IMAGOTAG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SES-IMAGOTAG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 30,0 € Ecart / Objectif Moyen 0,17% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thierry Gadou Chairman & Chief Executive Officer Thierry Pollier Chief Operating Officer Pascale Dubreuil Chief Financial Officer & Director-Administration Andreas Rößl Group Chief Technology Officer Jérôme Kinas Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SES-IMAGOTAG 0.30% 476 FLEX LTD 7.56% 9 967 O-FILM TECH CO LTD --.--% 7 716 TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 9.79% 7 049 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. 18.96% 6 628 AVNET, INC. 10.27% 5 257