Ses-imagotag : SES-imagotag et Bizerba digitalisent les rayons frais

Lyon, le 29 mars 2018 - SES-imagotag, (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, (EEG) pour le commerce de détail, et Bizerba annoncent leur partenariat pour digitaliser les rayons frais des magasins. Les 2 acteurs majeurs des technologies du Retail ont allié leurs expertises pour convertir à l'étiquetage électronique intelligent les univers des produits frais et traditionnels, dont la gestion de l'information présente de nombreux enjeux consommateurs et opérationnels. Conçue pour s'adapter aux contraintes particulières de ces rayons, l'offre « Shelf Connect » permet d'améliorer l'expérience client, d'accroître la productivité ainsi que la performance commerciale.

Consommateurs en quête d'informations plus complètes sur la qualité et l'origine des produits, nouvelles contraintes réglementaires, offre élargie proposée en rayon frais, les enseignes font face à une complexité grandissante pour gérer l'étiquetage de leurs produits frais traditionnels.

Dans ce contexte, le partenariat entre SES-imagotag et Bizerba a pour objectif de proposer une nouvelle solution qui améliore l'expérience client en magasin, tout en optimisant la performance commerciale et la productivité des distributeurs dans leurs rayons frais traditionnels. Les consommateurs, soucieux de la qualité, du prix et de la traçabilité des produits, ont désormais accès à une information plus complète, lisible et attractive. En parallèle, les distributeurs améliorent leur productivité en se focalisant sur des actions à forte valeur ajoutée telles que des stratégies tarifaires promotionnelles plus efficaces, l'optimisation des marges, et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

S'appuyant sur la technologie SES-imagotag associée à une nouvelle application logicielle développée par Bizerba, la solution « Shelf Connect » permet d'adapter l'étiquetage électronique aux process métiers spécifiques des rayons frais. En connectant les étiquettes aux balances Bizerba du magasin, la solution permet aux vendeurs de gérer les étiquettes et les données produit facilement depuis leurs rayons. Les caractéristiques des produits (labels, mentions d'origine, mentions particulières « fabrication maison », « coup de cœur de votre boucher ») sont ainsi facilement mises à disposition des clients. Par ailleurs, SES-imagotag a conçu des étiquettes étanches, critère impératif pour répondre aux contraintes du rayon « Marée ». Au-delà de la commercialisation, Bizerba assure également les prestations de service associées, de l'installation à la maintenance logicielle à distance.

« Shelf Connect » fera désormais partie intégrante de l'offre Bizerba pour les rayons frais. Pour Barbara Sarre-Deroubaix, Directrice Retail Bizerba France, « les produits frais sont au cœur de la transformation des enseignes et nos clients recherchent des solutions concrètes pour construire des ponts entre online et offline avec un retour sur investissement rapide. « Shelf Connect » est le fruit d'une vision commune avec notre partenaire SES-imagotag des besoins de digitalisation des rayons frais traditionnels et de la nécessité d'offrir les solutions à valeur ajoutée les plus simples à implémenter, à utiliser et à maintenir. ».

Des premiers pilotes sont déjà en préparation et seront installés dans les semaines à venir.

« Ce partenariat nous offre de nouvelles opportunités commerciales dans la distribution alimentaire » ajoute Pierre Demoures, Directeur général adjoint France SES-imagotag. « Nous sommes heureux et fiers d'être partenaire de Bizerba, dont le savoir-faire dans le domaine des rayons frais est un excellent atout pour y exploiter pleinement le potentiel de nos étiquettes électroniques. En les associant à leurs balances électroniques, la solution « Shelf Connect » permet aux distributeurs de digitaliser leurs magasins, améliorer leurs marges et proposer une expérience enrichie à leurs clients. Une étape décisive pour les commerçants physiques alimentaires afin de réussir leur transformation digitale. »

A propos de Bizerba

Fort de ses 150 ans d'existence, Bizerba est un groupe familial allemand résolument tourné vers l'innovation, qui propose une offre complète de solutions technologiques From Farm to Fork : logiciels, matériels, services et consommables.

Bizerba accompagne ses clients de la Distribution dans leur stratégie phygitale en proposant des solutions permettant de repenser l'expérience client aux rayons frais. Ces solutions visent principalement à fluidifier le parcours client, animer les rayons, développer les ventes conseil et simplifier la vie des collaborateurs. Bizerba est présent dans 120 pays et compte plus de 4000 collaborateurs. La filiale française compte plus de 220 personnes et affiche des résultats en croissance soutenue depuis 6 ans. Ses principaux clients de la distribution sont les grandes enseignes alimentaires et les magasins de proximité spécialisés.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

Contact

