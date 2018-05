Ses-imagotag : SES-imagotag et E Ink annoncent une collaboration stratégique pour renforcer leur position sur le marché du Retail IoT. E ink prend une participation de 26 M EUR dans SES-imagotag

SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), numéro un mondial des étiquettes digitales, et E Ink® Holdings, "E Ink" (8069.TW), le leader de la technologie de l'encre électronique, annoncent une collaboration stratégique pour accélérer et étendre leur croissance commune sur le marché des solutions IoT pour le commerce physique. Dans le cadre de cette collaboration stratégique, E Ink va investir 26 M€ dans SES-imagotag sous la forme d'une augmentation de capital réservée qui sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de SES-imagotag le 22 juin 2018.

E Ink et SES-imagotag collaborent depuis des années pour fournir la meilleure technologie d'étiquettes digitales intelligentes. Ils comptent ensemble la mise en œuvre de déploiements majeurs impliquant l'usage de la technologie E Ink Spectra™ à l'origine de la couleur rouge ou jaune dans les étiquettes électroniques. Le partenariat industriel et commercial prévu par E Ink et SES-imagotag vise à accélérer leurs efforts dans le domaine du « papier intelligent » et de ses applications dédiées au commerce de détail, le cœur de leurs expertises. E Ink capitalisera sur sa technologie de film ePaper pour les applications IoT et SES-imagotag accélérera le développement de cette technologie par l'industrialisation et la commercialisation de solutions à forte valeur ajoutée dédiées à la digitalisation du commerce physique.

"E Ink veut renforcer ses activités par des partenariats plus étroits avec les acteurs de l'écosystème de la digitalisation du commerce. Nous sommes optimistes sur le futur des applications d'affichage ePaper pour le commerce physique et ravis d'approfondir notre collaboration avec SES-imagotag grâce à cet investissement", a déclaré Johnson Lee, Président de E Ink Holdings. "Grâce à l'expertise mondiale de SES-imagotag en matière de solutions digitales pour le commerce physique, nos sociétés vont accélérer le développement du marché de l'affichage ePaper dans ce secteur''.

"Ce partenariat fait passer la relation d'E Ink avec SES-imagotag au niveau supérieur ", a commenté Thierry Gadou, Président-directeur général de SES-imagotag. "Nous construisons ensemble une technologie fascinante et nous savons que le marché de l'IoT dédié au commerce physique accélère fortement. C'est une alliance de long terme avec d'innombrables synergies."

Cette alliance stratégique s'appuie également sur la signature entre E Ink et SES-imagotag d'un accord de souscription aux termes duquel Yuen-Yuen-Yu Investment Co. Ltd, filiale à 100 % de E-ink, souscrira à une augmentation de capital réservée de SES-imagotag pour un montant total d'environ 26 M€, à un prix par action de 30 €, représentant 866 666 actions nouvelles de la société et environ 6 % de son capital et de ses droits de vote. La réalisation de cette augmentation de capital reste soumise à l'approbation de l'assemblée générale de SES-imagotag et devrait être finalisée peu après cette approbation. Dans le cadre de ce partenariat stratégique et de cette prise de participation, E ink nommera un censeur au Conseil d'administration de SES-imagotag et s'engagera à conserver (lock-up) et à ne pas accroitre (standstill) sa participation pendant deux ans, sauf exceptions habituelles.

Cette opération souligne le rôle de E Ink en tant que partenaire stratégique de SES-imagotag pour la fourniture de technologie d'encre électronique pour le commerce physique, et de SES-imagotag comme l'un des principaux fournisseurs d'étiquettes intelligentes.

À propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

www.ses-imagotag.com

