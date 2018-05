SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique annonce que, AdShelf, sa plateforme media connectée aux étiquettes digitales en magasin et, Shelf Watch, sa solution de détection automatique des ruptures de stock, ont été récompensées dans la catégorie, « Best use of in-Store Technology » au salon « Seamless Asia » de Singapour.

Le salon « Seamless Asia » est le plus grand salon dédié au commerce d'Asie. Il réunit des experts et des professionnels du commerce physique, du commerce électronique, du paiement et de la banque.

Grâce aux étiquettes graphiques couleur, connectées à la plateforme media AdShelf, les marques et les distributeurs peuvent désormais concevoir, gérer et déployer en parfaite coordination des campagnes publicitaires digitales en magasin et en un seul clic. En parallèle, Shelf Watch, solution de détection des ruptures de stock, indique l'emplacement précis de chaque produit grâce aux étiquettes géolocalisées qui associées aux caméras des magasins permettent de détecter en temps réel les ruptures de stocks et de visualiser les anomalies en rayons. Autant d'éléments qui représentent un gain de temps pour le consommateur et une aide précieuse à la décision d'achat, améliorant ainsi nettement l'expérience client en magasin. Pour le magasin cette innovation présente un réel avantage puisque le personnel passe moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et peut se consacrer pleinement à la dimension service et conseil des clients.

Thierry Gadou, Président-Directeur général du groupe SES-imagotag, commente : « Une nouvelle fois, le caractère très innovant et la valeur ajoutée de l'offre de SES-imagotag sont reconnus par les professionnels de notre secteur d'activité. Cette récompense est d'autant plus importante qu'elle intervient pour la deuxième fois en Asie, un marché clé de notre croissance future, et consacre notre plateforme Retail IoT VUSION dont les bénéfices obtenus pour le consommateur et le magasin sont une contribution de premier ordre au développement d'un commerce physique et digital unifié. »

