SES-imagotag (Euronext : SESL, FR0010282822), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d'étiquetage électronique, annonce la mise à disposition des documents relatifs au projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd.

Les documents, « Projet de note d'information établi par la société BOE Smart Retail » accompagné du communiqué prévu par l'article 231-26 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), établi par la société BOE Smart Retail (Hong Kong) Co., Ltd en sa qualité d'initiateur, ainsi que le « Projet de note en réponse établie par la société SES-imagotag » accompagné du communiqué prévu par l'article 231-26 du règlement général de l'AMF établi par la société SES-imagotag sont disponibles sur le site internet de la société SES-imagotag dans la rubrique Investisseurs / Documents / Projet d'offre publique d'achat simplifiée : https://www.ses-imagotag.com/fr/investisseurs/.

Le projet de note d'information ainsi que le projet de note en réponse sont également disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès, respectivement, de Société Générale, CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18 et de SES-imagotag, 55, place Nelson Mandela, 92000 Nanterre.

Le présent communiqué de la société SES-imagotag et les documents auxquels il fait référence sont publiés en application de l'article 231-26 du règlement général de l'AMF.

Le projet d'offre publique d'achat simplifiée, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF.

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l'initiateur et de la société SES-imagotag seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre publique.

A propos de SES-imagotag

Depuis 25 ans, SES-imagotag est le partenaire des commerçants dans l'utilisation des technologies numériques en point de vente. N°1 mondial des étiquettes intelligentes et du « pricing automation », SES-imagotag a développé une plateforme digitale & IoT complète qui permet aux commerçants de connecter et numériser intégralement leurs points de vente, automatiser les processus à faible valeur ajoutée, mieux connaître, informer et servir leurs clients, produire une information de qualité pour optimiser à chaque instant la tenue des rayons, éviter ruptures et gaspillage, créer un service omnicanal fidélisant et adapté aux nouvelles attentes des consommateurs.

SES-imagotag est cotée au compartiment B d'Euronext™ Paris

Code Mnemo : SESL – Code ISIN : FR0010282822 – Reuters : SESL.PA – Bloomberg : SESL

www.ses-imagotag.com

Contact

NewCap - Relations Investisseurs & Communication Financière

Marc Willaume / Tristan Roquet Montégon : Tél. : 01 44 71 00 13 / ses@newcap.eu

