SES-imagotag : Oddo recommande d'apporter à l'offre

09/03/2018 | 14:21

Dans une optique court terme, Oddo recommande d'apporter à l'offre initiée par BOE Smart Retail (30E/titre), même si le titre conserve un potentiel intéressant à moyen terme. L'OPA a ouvert le 2 mars dernier et se terminera le 15 mars.



L'opinion d'Oddo sur le dossier passe de Neutre à Recommander à l'offre pour la durée de l'OPA. Objectif de cours inchangé à 30E.



' Le management évoque 3 sujets en particulier : l'alliance avec BOE Technology. Un plan stratégique à 5 ans (2018/22) est en cours d'élaboration entre SES-imagotag et BOE Technology et sera prochainement dévoilé. Le groupe confirme s'attendre à une forte reprise de la croissance au S2 (conforme à nos anticipations), en lien avec la montée en puissance de la production de la nouvelle gamme VUSION au S1 et souhaite maintenir le flottant à ' un niveau élevé ' ' souligne Oddo dans son étude du jour.



' Une ouverture du capital de SES-imagotag à de nouveaux investisseurs n'est pas exclue ' rajoute le bureau d'analyses.



