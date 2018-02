SFR : la data 4G illimitée pour les entreprises.

01/02/2018 | 16:12

SFR Business est le 1er opérateur à proposer la data 4G illimitée pour les entreprises. L'opérateur intègre à ses forfaits mobile la data 4G en illimité.



Les forfaits intégrant la data 4G en illimité permettent la couverture de 93% de la population.



L'intégration de la data est réalisée dans tous les forfaits, allant de 1 Go minimum pour les besoins très occasionnels, à l'illimité pour les usages les plus intensifs.



Concernant sa gamme ' connectivité mobile ', SFR propose de la data 4G allant de 20 Go à l'illimité pour les usages les plus intensifs.

Si les usages en Europe sont désormais inclus dans tous les forfaits, l'attention des entreprises se porte à présent sur les consommations internationales en dehors de cette zone.



Première également, SFR propose dans son forfait Traveller, la voix, les SMS et MMS en illimité auxquels s'ajoutent 100 Go de data utilisables en Europe, en Amérique du Nord et dans 13 destinations à savoir Algérie, Maroc, Tunisie, Chine, Emirats Arabes Unis, Hong Kong, Inde, Japon, Taiwan, Russie, Singapour, Turquie, Brésil.



