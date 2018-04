Études écotoxicologiques : une nouvelle chambre phytotronique pour notre laboratoire de Rouen

20 avr. 2018

Pour répondre à la demande croissante, notre service spécialisé en écotoxicologie au sein de notre laboratoire de Rouen s'est doté d'une nouvelle chambre phytotronique de 15 m².

Ce nouvel équipement offrant des conditions idéales adaptées à la croissance et au développement des plantes en laboratoire ouvre une nouvelle ère aux évaluations de phytotoxicité des molécules chimiques et des matrices environnementales.

Technologie au service du vivant, cet outil performant vient renforcer la plateforme analytique et répond aux exigences BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire). Les conditions climatiques recréées dans cette chambre de culture sont optimisées, automatisées et contrôlées afin de mener les essais en conditions parfaitement maîtrisées et reproductibles. Ainsi, la température, l'hygrométrie, la luminosité et la photopériode sont programmables selon les prérequis analytiques et donc adaptables à de nombreuses applications. Il est possible d'utiliser cette enceinte climatique pour étudier des végétaux supérieurs terrestres (impact des substances sur la germination, la croissance ou l'élongation racinaire) mais aussi des végétaux aquatiques, des algues unicellulaires, voire d'autres organismes représentatifs de différents écosystèmes. De nombreuses études sont menées sur l'écotoxicité des produits phytosanitaires, l'évaluation de la maturité des composts, la phytotoxicité des déchets ou des sédiments (caractérisation HP14), etc…

Cette nouvelle acquisition est un atout majeur pour l'accroissement des capacités d'études du laboratoire afin d'apporter une réponse efficace aux différents besoins analytiques de nos clients dans le domaine de l'écotoxicité et de la phytotoxicité.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.