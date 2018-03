RGPD/GDPR : SGS France propose aux organismes publics et privés une offre « sur mesure »

Le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD), qui entrera en application le 25 mai 2018, reste une source de questionnement pour de nombreux organismes.

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'audit et la certification, SGS France a bâti son offre de telle sorte qu'elle s'adapte aux besoins de chaque client, en fonction de sa taille : une plateforme en ligne dédiée aux organismes de moins de 250 collaborateurs, 3 modules de formations adaptés à chaque typologie d'organisme, un service de DPO mutualisé ou externalisé, et un accompagnement sur mesure pour les organismes de plus de 250 collaborateurs (audit et conseil). Découvrez rgpd.sgs.com.

RGPD 2018 : Comment se préparer à la nouvelle réglementation européenne ? Les 3 conseils de Guillaume Lepoivre, Program Manager RGPD, SGS France

De 1 à 49 collaborateurs

Parcours conseillé :Formation « Sensibilisation au RGPD » + Plateforme GDPR online + DPO mutualisé

« Beaucoup de petites structures peuvent se sentir perdues et mal informées. SGS a donc créé un module de formation « Sensibilisation au RGPD » pour les informer du cadre légal et des parties prenantes du RGPD. Ainsi elles pourront identifier elles-mêmes les non-conformités réglementaires de leur organisation via notre plateforme GDPRonline ».

Accessible via un abonnement mensuel GDPRonline est un véritable outil d'aide à la mise en conformité RGPD, évolutif et flexible. Il permet aux petits organismes de s'auto-évaluer via un questionnaire didactique. Puis de cartographier leurs flux pour dresser l'inventaire de leurs données et estimer les risques. Ensuite, SGS les orientera vers le choix d'un DPO mutualisé dont le rôle sera d'intervenir ponctuellement selon leurs besoins, afin de mieux maîtriser leurs coûts. Il sera leur référent auprès de toute autorité de contrôle et les guidera sur l'utilisation des traitements des données.

De 50 à 249 collaborateurs

Parcours conseillé :Formations « Sensibilisation au RGPD + Méthodes et Outils RGPD » + Plateforme GDPRonline + DPO mutualisé ou Externalisé

Pour les organismes de taille intermédiaire, l'utilisation de la plateforme GDPRonline est également recommandée. C'est au niveau des formations et du choix du DPO que l'offre s'enrichie.

« En complément de la 1ère formation, nous suggérons de suivre un 2ème module pour adapter les connaissances théoriques à la pratique. L'idée est d'aider les organismes à mettre en place les méthodes de travail et les outils RGPD nécessaires à la mise en conformité. Selon la taille de l'organisme et de la volumétrie des traitements de données, nous vous orienterons vers la meilleure option entre un DPO mutualisé ou externalisé ».

Plus de 250 collaborateurs

Parcours conseillé :Audit + Conseil + DPO externalisé + Formations

« Nous auditons votre organisme pour estimer le niveau de conformité et établir un plan d'action. Nos consultants vous aident ensuite dans la mise en place d'outils pour le décliner et nommer un DPO interne ou externe. Si votre choix s'oriente vers l'interne, SGS propose une formation de 2 jours pour appréhender le métier. Sinon un DPO externalisé sera choisi via notre réseau de consultants. Notre objectif, après cet accompagnement, est de vous permettre de vivre votre maintien en conformité en toute transparence par l'adoption des bonnes pratiques au quotidien. ».

