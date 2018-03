SGS : Liste des produits sensibles dévoilée pour le Programme de conformité en Côte d'Ivoire

SGS a été mandatée par le gouvernement ivoirien afin de certifier la conformité des expéditions à destination de la Côte d'Ivoire à partir du 16 avril 2018 (date de BL).

La liste des produits dits « sensibles » a été dévoilée par le gouvernement.

Les produits suivants devront obligatoirement passer par une inspection systématique avant expédition :

Viande - Tous les codes douaniers du chapitre 02

Poisson réfrigéré ou congelé - Les codes douaniers commençant par 0302 / 0303 / 0304

Lait et produits laitiers - Tous les codes douaniers du chapitre 04

Riz - Seulement le code douanier 1006 du chapitre 10

Farine - Seulement les codes douaniers 1101 & 1102 du chapitre 11

Jus - Seulement le code douanier 2009 du chapitre 20

Boissons - Tous les codes douaniers du chapitre 22

Sel - Seulement le code douanier 25010091

Produits pharmaceutiques - Tous les codes douaniers du chapitre 30

Tôles, bandes et feuilles de cuivre, aluminium, nickel, zinc et étain - Codes douaniers 7409 / 7506 / 7606 / 7905 / 8004

Équipement électrique - Codes douaniers 8535 / 8536 / 8537 / 8538

De plus, les produits suivants sont interdits à l'importation :

Sucre

Farine panifiable

Télévisions analogiques et télévisions non-conformes aux standards de diffusion et compression

Sacs plastiques (y compris biodégradables)

Vous trouverez ci-après la datasheet du programme reprenant les éléments suivants :

Le descriptif du programme

Les tarifs

La liste des produits exemptés

Télécharger la datasheet pour consulter le détail du programme

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 41 24 87 44 ou par mail à fr.pca@sgs.compour échanger et préparer l'ensemble de vos projets vers la Côte d'Ivoire.

Avec ce nouveau programme en Côte d'Ivoire, SGS travaille désormais sur 18 programmes gouvernementaux : l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Burundi, le Cameroun, l'Egypte, l'Éthiopie, le Gabon, l'Irak, le Kenya, le Koweït, la Libye, la Mongolie, le Nigéria, l'Ouganda, le Qatar, la Tanzanie et le Zanzibar.

SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Reconnue comme étant la référence mondiale en termes de qualité et d'intégrité, SGS emploie plus de 95 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2 400 bureaux et laboratoires à travers le monde.