SMCP: Ventes en hausse de 12% au 1er trimestre avec la Chine et les USA

SMCP, contrôlé par la société chinoise Shandong Ruyi, a publié jeudi un chiffre d'affaires de 252 millions d'euros, en progression de 15,8% hors effets des taux de change.

Le groupe de 'luxe abordable' anticipe que l'impact négatif des changes, lié surtout à la fermeté de l'euro, diminuera lors des prochains trimestres, a déclaré son directeur général Daniel Lalonde lors d'une conférence téléphonique.

En France, son principal marché, SMCP est parvenu à afficher une croissance de ses ventes de 0,7% malgré une météo défavorable en février et mars et une baisse des dépenses touristiques.

Le groupe confirme ses objectifs 2018. Il vise une croissance des ventes comprise entre 11% et 13% à changes constants et table sur une progression continue de sa marge d'Ebitda ajusté pour atteindre environ 17%.

(Dominique Rodriguez, avec Sarah White, édité par Marc Joanny)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SMCP -0.01% 19.38 0.69%