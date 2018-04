SHL Telemedicine: Xuewen Wu confirmé comme président

Tel Aviv (awp) - Après que l'assemblée des actionnaires de SHL Telemedicine a élu, mi-avril, six membres du conseil d'administration, ce dernier a confirmé mercredi soir le président Xuewen Wu dans sa fonction. L'objectif de ce dernier est que l'entreprise poursuive sa croissance, a-t-il indiqué dans un communiqué.

L'assemblée générale avait réélu les administrateurs Yi He, Amir Lerman, Cailong Su et Xuewen Wu et élus les nouveaux Yuan-Hsun Lo et Yirong Qian. Elon Shalev, qui se représentait, n'avait pas trouvé grâce auprès des actionnaires et le mandat de Shenlu Xu arrivait à échéance. Les candidats Erez Alroy, Yariv Alroy, Ziv Carthy, Elad Magal et Erez Nachtomy avaient tous été recalés.

