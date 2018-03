Shopify US : Faire ses achats sur Instagram à l'échelle mondiale grâce à Shopify

Shopify ouvre huit nouveaux marchés aux sociétés pour la vente sur Instagram

Shopify Inc. (NYSE: SHOP) (TSX: SHOP), la principale plateforme de commerce multi-canal, annonce aujourd'hui son intégration étendue avec Instagram. La fonctionnalité “shopping on Instagram” - achats sur Instagram - qui permet aux sociétés de mentionner des produits dans des messages Instagram est à présent disponible pour les commerçants de huit marché supplémentaires : le Royaume-Unis, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Brésil. Cette expansion stratégique ouvre un beau potentiel au commerçants de Shopify qui pourront vendre aux utilisateurs d'Instagram partout dans le monde.

Instagram, une application amusante et populaire de partage de photos sur les appareils mobiles, est l'endroit idéal pour les centaines de milliers de commerçants de Shopify des catégories comme la mode, les bijoux, les produits de beauté, l'ameublement et la décoration, afin d'élargir leur clientèle de façon significative. Dans la foulée des succès du lancement précédent pour les commerçants de Shopify aux Etats-Unis, l'extension de cette intégration permettra aux consommateurs du monde entier de découvrir cette expérience de commerce unique sur Instagram.

Dans le but d'aider nos commerçants à atteindre davantage de consommateurs à travers le monde, Shopify continue à investir dans le commerce social afin que les marques et petites sociétés puissent vendre aux clients, où qu'ils soient. Avec ses 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, Instagram constitue une intégration naturelle aux côtés des autres canaux de vente de Shopify comme Facebook, BuzzFeed, Pinterest et eBay, et elle aidera les marques à tirer parti des appareils mobiles pour atteindre les consommateurs aux quatre coins du globe.

"Les clients du monde entier sont de plus en plus demandeurs d'expériences uniques qui réduisent le chemin de l'achat, et l'avenir du commerce devra être à la hauteur et même surpasser ces demandes en pleine évolution. Nous poursuivons nos partenariats et expérimentons avec les plateformes sociales les plus importantes afin d'aider nos commerçants à atteindre leurs clients où qu'ils soient," a déclaré Satish Kanwar, Vice President, Product, Shopify. "L'extension de notre collaboration avec Instagram témoigne de notre engagement pour soutenir les commerçants dans le développement de leurs activités et l'accroissement de leur portée mondialement."

"Nous savons que les gens viennent sur Instagram pour être inspirés et découvrir les nouveaux produits des enseignes qu'ils aiment, et nous tenons à ce qu'ils puissent s'informer facilement au sujet de ces produits, les considérer et finalement les acheter. En s'intégrant avec Shopify, nous offrons à encore plus d'entreprises la possibilité d'atteindre les gens au moment de l'inspiration, tout en permettant à leurs clients potentiels d'acheter directement au départ d'Instagram," a déclaré Susan Rose, Director of Product Marketing, Instagram.

L'intégration du canal de vente de Shopify avec Instagram permet aux commerçants de vendre directement aux consommateurs grâce au marquage des produits. Cela permet aux clients de découvrir et d'acheter des produits au sein même de l'application, réduisant le chemin de l'achat.

Le commerce sur Instagram est à présent disponible aux commerçants actifs aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Brésil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.shopify.com/blogs/blog/shopping-on-instagram

A propos de Shopify

Shopify est la principale plateforme nuagique de commerce multicanal. Les commerçants peuvent utiliser le logiciel pour concevoir, installer et exploiter leurs commerces via divers canaux de vente, notamment le web, les réseaux mobiles, les médias sociaux, les marchés, les magasins et les boutiques éphémères. La plateforme leur procure aussi un service d'appui des plus efficaces ainsi qu’une vue d’ensemble de leurs activités. La plateforme Shopify a été conçue dans un esprit de fiabilité et d’évolutivité en vue d’offrir aux entreprises de toutes tailles une technologie adaptée à leurs activités. Basée à Ottawa, au Canada, la société propose une technologie actuellement utilisée par plus de 600 000 entreprises réparties dans 175 pays. Des marques telles que Red Bull, Nestle, Rebecca Minkoff, Kylie Cosmetics et bien d'autres font confiance à Shopify.

