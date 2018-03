Atos et Siemens renforcent leur coopération stratégique

En échange de ses activités de solutions et services informatiques, le conglomérat allemand est entré au capital de la société de services informatiques française en 2011 et en est le premier actionnaire avec près de 12% des parts.

Avec les 100 millions d'euros supplémentaires, l'abondement total du programme commun d'investissement et d'innovation atteint 330 millions d'euros, "soit plus de trois fois le montant initial", précisent Atos et Siemens dans un communiqué.

Ce programme "vise à renforcer la stratégie digitale de Siemens et Atos et à développer les compétences communes en analyse de données, intelligence artificielle, l'"internet des objets" (Internet of Things, IoT) & connectivité, cybersécurité et technologies des services numériques".

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

